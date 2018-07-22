15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Şampiyonası 17-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çankırı’da yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Çankırı’daki Orhan Saka Spor Salonu’nda yapıldı. 57 ilde bulunan 267 kulüpten 1598 sporcunun katıldığı şampiyona 20 Temmuz 2018 Cuma günü sona erdi.

Açılış seremonisi ikinci gün yapıldı

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nın ikinci gününde açılış seremonisi yapıldı.

Seremoni törenine AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Çankırı Jandarma Alay Komutanı Vekili J. Alb. Hıdır Ayçiçek, Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve protokol misafirleri katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası bayanlar ve erkekler olmak üzere toplam 8 farklı kategoride gerçekleştirildi. Turnuvanın final müsabakaları sonrasında dereceye giren kulüpler ödüllendirildi.