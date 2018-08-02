15 Temmuz Şehitleri Anma Kickboks Şampiyonası Antalya’da Gerçekleştirilecek

Korkuteli Belediye Başkanı Mimar Hasan Ali İrban “ Antalya İl Temsilcisi Mustafa Yapıcı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Şampiyonası düzenlemeye karar verdik ”dedi. İller arası düzenlenecek şampiyonaya minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde yüzlerce sporcunun katılacağını ve elemelerinin 11 Ağustos 2018 tarihinde Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonunda yapılacağını açıklayan Başkan İrban, “ Final maçları 12 Ağustos 2018 akşamı Şehitler Anıtında ve açık alanda yapılacak. Şimdiden tüm sporseverleri Kickboks şölenine davet ediyoruz” dedi.