Rusya’da düzenlenen 17. Avrupa Wushu Şampiyonası Moskova’daki Wushu Palas’da devam ediyor. Organizasyonun dördüncü gününde taolu ve sanda kategorilerinde müsabakalarla geçildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuları tebrik ederek bu madalyalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Avrupa Wushu Şampiyonası’nın üçüncü gününde millilerimiz 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Wushu Palas’da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde taolu ve sanda kategorilerinde müsabakalara sahne oldu. Taolu minik kızlar taijijian disiplininde Ceylin Çokhamur, 8,4 puanla şampiyonluğa ulaştı. Rus Marta Khidirova 8,1 puanla ikinci, Litvanyalı Sofija Gluhmane 8,01 puanla üçüncü oldu. Yıldız erkekler taijijian disiplininde Alimirza Can Şişman, genç erkekler nandao disiplininde Mustafa Bedirhan Çapoğlu ile jianshu disiplininde Burak Akkaya bronz madalyanın sahibi oldu.

Wushu Palas’da dördüncü gün Sandada farklı yaş kategorilerinde gerçekleşen müsabakalarda kürsünün tüm basamaklarında madalya sahibi olduk. Şükran Teba Büyükdemir, Hayriye Türksoy, Hilal Şen, Hatice Arslan, Emre Oluklupınar, Abdullah Ertaş ve Yusuf İslam Parmanbek altın, Aysu Almancı, Makbule Emine Aydın, Fadime Atalay, Gülce Özdenli, Yavuz Selim Kazanel, Harun Güler, Oğulcan Dilhoz ve Kürşat İnce gümüş, Berna Tut, Salih Samet Oruç, Mahmut Emin Saka, Hüseyin Kaya ve Furkan Erdem de bronz madalyanın sahibi oldu.

Hilal Feyza Çapoğlu, Rabia Şıhlı, Ayşe Sude Akyüz, Melek Küçüktanık ile Halil Kalaycı, Taoluda farklı kategorilerde bronz madalya elde ederek madalya sayımızı yükselttiler.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya’da düzenlenen 17. Avrupa Wushu Şampiyonası’nın üçüncü gününde madalyalarla birlikte milli sporcuları tebrik ederek bu madalyalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.