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18. AKDENİZ OYUNLARINDA MADALYA YAĞMURU

26 Haziran 2018 Salı, 23:14
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İspanya’da devam eden 18. Akdeniz oyunlarında Greko-Romen stilde alınan 4 madalyanın ardından serbest stilde Ahmet Bilici altın, Muhammet Demir bronz madalya kazandılar.

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Yunus Emre Dede Bronz Madalya aldı

İspanya’nın Tarragona kentinde devam eden Akdeniz Oyunlarında serbestte İlk Altın Madalyamız 86 kg’da Ahmet Bilici’den geldi. Bilici Nordic sisteminde Makedon Besmir Veselovski’yi (10-0) İtalyan Aron Caneva’yı (14-3) İspanyol Teymuraz Naskadiaeva Frev’i (13-10) yendi. Son Müsabakada Fransız rakibi Ahmed Aıbuev’e (2-1) yenilmesine rağmen Fransız da İspanyola yenildiğinden
Ahmet Bilici altın Madalya kazandı
Muhammet Demir ise Maltalı rakibi David Galea’yı (10-0) yenerek Bronz madalyanın sahibi oldu.

AKDENİZ OYUNLARINDA BİR MADALYA DAHA
Serbestte 3.Madalyamız.
97 kiloda Yunus Emre Dede Bronz Madalya aldı. Bu sonuçla serbest stilde 3.madalyamızı kaldık

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