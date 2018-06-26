18. AKDENİZ OYUNLARINDA MADALYA YAĞMURU

İspanya’da devam eden 18. Akdeniz oyunlarında Greko-Romen stilde alınan 4 madalyanın ardından serbest stilde Ahmet Bilici altın, Muhammet Demir bronz madalya kazandılar.

İspanya’nın Tarragona kentinde devam eden Akdeniz Oyunlarında serbestte İlk Altın Madalyamız 86 kg’da Ahmet Bilici’den geldi. Bilici Nordic sisteminde Makedon Besmir Veselovski’yi (10-0) İtalyan Aron Caneva’yı (14-3) İspanyol Teymuraz Naskadiaeva Frev’i (13-10) yendi. Son Müsabakada Fransız rakibi Ahmed Aıbuev’e (2-1) yenilmesine rağmen Fransız da İspanyola yenildiğinden

Ahmet Bilici altın Madalya kazandı

Muhammet Demir ise Maltalı rakibi David Galea’yı (10-0) yenerek Bronz madalyanın sahibi oldu.

AKDENİZ OYUNLARINDA BİR MADALYA DAHA

Serbestte 3.Madalyamız.

97 kiloda Yunus Emre Dede Bronz Madalya aldı. Bu sonuçla serbest stilde 3.madalyamızı kaldık