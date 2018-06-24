18. AKDENİZ OYUNLARINDA GÜREŞDEN 4 MADALYA

Grekoromende güreşçilerimiz 2 Altın 1 Gümüş 1 Bronz olmak üzere toplam 4 Madalya kazandı.

İspanya’nın Tarragona kentinde devam eden 18. Akdeniz Oyunlarında 77 kg da Yunus Emre BAŞAR Finalde Olimpiyat Dünya Şampiyonu Sırp Davor Stafanek’i (5-0) yenerek altın madalya kazandı.

87 kg da Metehan BAŞAR da yeğeni gibi finalde Cezayirli Bachir Sıdaraza’yı (2-1) yenerek altın madalya kazanan diğer sporcumuz oldu. Finalde kaybeden Elçin ALİ Gümüş, 3/5 maçını kazanan Murat FIRAT’da Bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece Grekoromende güreşçilerimiz

2 Altın 1 Gümüş 1 Bronz olmak üzere toplam 4 Madalya kazandı. 18.Akdeniz oyunlarında yarın serbest stilde finaller ve kadınlarda eleme maçları yapılacak.