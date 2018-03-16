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20. Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’na Doğru….

16 Mart 2018 Cuma, 16:03
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Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava değil, karate! Ülkemizde yapılacak şampiyona Halkalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Balkanların en iyi karatecilerini buluşturacak 20. Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, 24-25 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Halkalı Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı müsabakalarda ülkemizi temsil edecek sporcular da açıklandı.

Sezon önemli organizasyonları arasında yer alan şampiyonada bir ilk yaşanacak ve veteran kategorisi müsabakaları da yapılacak.

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