Taekwondo da 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na 2 Kota

Milli taekwondocular Emine Göğebakan ve Dilara Arslan, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Tunus’un Hammamet şehrinde düzenlenen ve 2 gün süren 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Taekwondo Eleme Müsabakaları’nda 6 Türk taekwondocu kota için mücadele etti. Bayanlar 44 kiloda Emine Göğebakan ve +63 kiloda Dilara Arslan Arjantin’de düzenlenecek olan 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na kota elde etmeyi başardı.