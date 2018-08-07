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2019 Dünya Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası Türkiye’de Yapılacak

07 Ağustos 2018 Salı, 13:02
Dunya Muaythai Turkiyede

IFMA- Uluslararası Muaythai Federasyonu Genel Kurulu’nda 2019 Dünya Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası Türkiye’ye verildi.

Dünya Geçler Muaythai Şampiyonası  02-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok kentinde devam ederken yapılan genel kurulda Türk delegasyon başarılı bir sunum yaparak 2019 Dünya Çocuklar ve Gençler Dünya Şampiyonası’nı Türkiye’ye aldı.

IFMA- Uluslararası Muaythai Federasyonu Genel Kurulu’nda yaptığı bu sunumla ülkemize kazandırması taktirle karşılandı.

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