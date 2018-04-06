2019 Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası Türkiye’de!

Türkiye 2019 Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası’na evsahipliği yapmaya hak kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu Toplantısı, Tunus’un Hammamet şehrinde düzenlendi. WT Başkanı Dr. Chungwon Choue’nin başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısına Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin ile Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya katıldı. Toplantıda alınan kararla 2019 Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası’nın Türkiye’de yapılmasına karar verildi. Şampiyonanın 2019 yılı Şubat ayında İstanbul’da yapılması planlanıyor.

Bu şampiyona 2020 yolunda büyük önem arz ediyor.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde en önemli organizasyona evsahipliği yapma hakkını kazandık. Bu şampiyona 2020 yolunda büyük önem arz ediyor. Biz de evsahibi avantajını kullanarak 2020 yolunda şansımızı arttırmayı planlıyoruz. Engelli sporcularımız, bugüne kadar elde ettikleri sonuçlarla yüz akımız oldular. İlk kez Tokyo’da yer alacak para-taekwondo branşında en iyi sonuçları almak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.