30 Ağustos Etkinliklerle Kutlanıyor…

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlanıyor. Bu kutlamalardan birini gerçekleştiren Kartal İlçe Spor Müdürlüğü, İTO Kapalı Spor Salonu’nda 30 Ağustos Zafer Kupası büyük heyecana sahne oldu.

Kartal İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Kupası Spor Etkinliği turnuvası İlçe Spor Müdürlüğü İTO Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Yapılan etkinliğe minikler ve yıldızlar kategorisinde, Gebze Efor Spor Kulübü Kocaeli, Karadeniz Ereğli Spor Kulübü Zonguldak, Sinan Çelik Spor Kulübü Kartal, Piyadeoğlu Spor Kulübü Kartal, Kibaroğlu Spor Kulübü Pendik, Wushu Kartal ilçe Spor Kartal veKarakuşak Spor Kulübü Pendik’den 56 sporcu iştirak etti.

Günün anlam ve önemine uygun yapılan spor etkinliğine iştirak eden antrenör ve sporculara hitaben teşekkür konuşması yapan İlçe Spor Müdürümüz Çağatay Akalın, centilmence mücadele eden ve güzel Wushu Taolu gösterileri yapan sporcuları tebrik ederken, başarılı olan sporculara madalyalarını ve günün anısına katılan kulüplere kupalarını taktim etti.