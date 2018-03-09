31. Boğaziçi Karate Turnuvası’nın Geliri Mehmetçik Vakfı’na…

Kayıt gelirleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak 31. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, İstanbul’da başladı.

Türkiye’nin en köklü turnuvaları arasında yer alan Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası’nın 31’nci buluşması anlamlı bir tema ile düzenleniyor. İstanbul’un ev sahipliği yaptığı turnuvanın kayıtlardan elde edilen gelir, Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla Türkiye Karate Federasyonu tarafından Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.