31.Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası  9-11 Mart’ta…

31.Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası 9-11 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul, Beylikdüzü Spor Kompleksinde yapılacak ve geliri Şehit ve Gazi ailelerimize gönderilecek.

Ülkemizin en uzun organizasyonlarından biri olan 31.Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası geliri Şehit ve Gazi ailelerimize gönderilmek üzere 9-11 Mart 2018 tarihinde İstanbul, Beylikdüzü Spor Kompleksinde yapılacak. Yarışma minik yıldız ümit genç büyük ve veteran kategorilerinde ferdi ve takım olarak yapılacak.

Federasyonun önerisi ile Balkan Karate Şampiyonası’nda ilk kez Veteranlar yarışması yapılacak olup, Balkan Karate Şampiyonasında yarışacak olan Veteran Milli Takımı seçmesi Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası’nda yapılacak.