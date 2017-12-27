Enes Refik Çiftçi, Rakibi Joffrey Audenaert’ı, teknik nakavtla Yendi

Enes Refik Çiftçi, iki ay aradan sonra 2. Profesyonel maçı için geldiği Belçika’da rakibi Joffrey Audenaert’ı, Türk seyircinin desteği altında yenerek zafere ulaştı.

Belçika’da ikinci Profesyonel boks karşılaşmasına çıkan Türk boksör Enes Refik Çiftçi, rakibi Joffrey Audenaert’ı, birinci raund’un ilk dakikasında teknik nakavtla yendi. İzegem şehrinde 25 Aralık 2017 pazartesi akşamı H.Hartstraat Sporthal salonunda Türk vatandaşların yoğun desteği altında gerçekleşti.

Enes Refik Çiftçi, iki ay aradan sonra 2. Profesyonel maçı için geldiği Belçika’da Türk seyircinin desteği altında yenerek zafere ulaştı. Karşılaşmanın henüz ilk raundunun ortalarına doğru sağlı sollu sert ve etkili vuruşlar yaparak rakibini yere indirdi. Rakibi baygın biçimde ringde kalırken, Enes Refik Çiftçi maçı birinci raundda teknik nakavtla kazandı.