Klasmanda madalyaların rengine takıldık!

Avrupa Ümit, genç 21 yas altı Karate Şampiyonası Rusya’nın Soçi kentinde sonuçlandı. Türkiye, genel sıralamada 6. olurken üç altın, üç gümüş ve 12 bronz madalya elde ederek en çok madalya kazanan ülke olduk.

Soçi’de finallere en çok sporcu çıkartan ülkelerden biri olmamıza rağmen madalyaların rengine takıldık. Hedefimizdeki altın madalyalar yerine madalya çoğunluğumuz bronza kaldı.

Toplam 18 madalya ile en çok madalya kazanan ülke Türkiye, genel sıralamada 6. oldu. İtalya şampiyon olurken, Rusya ikinci, İspanya üçüncü ve Fransa dördüncü sırada yer aldı. Kardeş Azerbaycan ise beşinci oldu.