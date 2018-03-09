31.Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası Start Aldı

31.Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası 9-11 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul, Beylikdüzü Spor Kompleksinde başladı.

Ülkemizin en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan 31.Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası’nın Kayıt gelirleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. 9-11 Mart 2018 tarihinde arasında İstanbul, Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde start alan yarışma, minik, yıldız, ümit, genç, büyük ve veteran kategorilerinde ferdi ve takım olarak yapılıyor.

Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde başlayan turnuvanın ilk gününde minik ve yıldız kategorisinde dereceye giren isimler belli olacak.

Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve 26 ülkeden 1649 sporcunun kesin kayıt yaptırdığı turnuva, 11 Mart Pazar günü sona erecek.