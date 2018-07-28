46. Düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda 2. Gün

Bu yıl 46.düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu güreş turnuvasında ilk gün geride kaldı. Kilolarında dünyanın en iyi güreşçilerinin yer aldığı turnuvada maçlar nefesleri kesti. Bahçelievler belediyesi sponsorluğunda Hasan Doğan spor Salonunda düzenlenen turnuvada bugün sabah seansında 57,65,74 86 ,97 kilo erkekler ve 50,55,59,65,72 kilo kadınlar eleme eleme maçları yapıldı. Akşam seansında ise çeyrek ve yarı final mücadeleleri gerçekleştirildi. Bugün maç yapan milli takım sporcularımız finallere yükselemedi.

Mehmet Baykan turnuvayı yakından takip ediyor.

Diğer yandan Gençlik ve Spor Genel müdürü Mehmet Baykan turnuvayı yakından takip ediyor. Müsabakaları Türkiye Güreş Federasyonu başkanı Musa Aydın’la birlikte izleyen Mehmet Baykan ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza başarılar diledi.

Turnuva da yarın erkekler 61,70,79,92,125 kilo, kadınlar 53,57,62,68,76 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçlarıyla bugünkü sıkletlerin finalleri yapılacak. 46.Uluslararası Yaşar Doğu güreş şampiyonası Pazar günü yapılacak finallerle sona erecek.

2. Gün 6 Madalya

46.Yaşar Doğu güreş şampiyonasının 2.gününde 6 madalya kazandık. Erkekler 57 kiloda ülkemizi temsil eden Süleyman Atlı Ukrayna’lı rakibi Taras Markovych’i 10-6, 86 kiloda Fatih Erdin Rus Omar Ziantdinov’u 12-2, 97 kiloda Fatih Yaşarlı Ukrayna’dan Valeri Andriitsev’i 1-1 sona eren maçın ardından puan avantajı ile yenerek bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise 55 kiloda Nurufe Duman Tunus’lu rakibi Siwar Bousetta’yı tuşla yenerek Bronz madalya kazanan diğer isim oldu. 72 kiloda Beste Altuğ ise Hint’li rakibi Rajni Rajni’yi 4-3 mağlup ederek tek altın madalyamızı kazanan isim oldu. Aynı kiloda Neslihan Ulusoy’da bronz madalyanın sahibi oldu. Böylelikle Türkiye Uluslararası 46.Yaşar Doğu güreş şampiyonasının 2.gününü 1 altın 5 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamlamış oldu. Bu arada Yaşar Doğu’da yılın maçını İtalyan CHAMİZO kazandı.

Yaşar DOĞU Turnuvası 74 kg Finalinde Küba asıllı İtalyan Frank Chamizo Marquez ABD’li Jordan Burrougs’u (10-10) biten maçta 4 puanlık oyun yaptığı için mağlup etti.

Diğer yandan sabah seansında yapılan karşılaşmaların ardından güreşçilerimiz yarın 2 altın, 6 bronz maçına çıkma hakkını elde ettiler. Ayrıca 4 güreşçimizde bronz maçına çıkmak için için repesaj mücadelesi verecekler. Ülkemizi 50 kiloda temsil eden Aysun Erge Azeri Anzhela Dodogan’la, 76 kiloda Yasemin Adar’da Alman Aline Rotter Focken’le altın madalya için mindere çıkacak. Kadınlar 57 kiloda Mehlika Öztürk Ukrayna’lı Tatyana Kit’le, 62 Kiloda Cansu Aksoy, Hint’li Sarita Sarita ile, 76 kiloda Mehtap Gültekin Azeri Sabira Aliyev’a ile, erkekler 79 kiloda Ayhan Sucu Azeri Hasanov Cabrayil ile, 92 kiloda Serdar Böke ile 125 kiloda Hüseyin Civelek Repesajdan gelecek rakipleriyle bronz madalya için mücadele edecek. Ayrıca 70 kiloda Mustafa Kaya, Kazak Meirzan Ashirov ile, aynı kiloda Sefa Aksoy, Rus Zaur Tokaev’le,125 kiloda Üngör Ramazan Ukrayna’lı Danylo Kartayoi ile ve kadınlar 57 kiloda Elif Yanık Azeri Alyona Kolesnik’le bronz maçına çıkmak için repesaj mücadelesi verecekler.

Turnuva yarın saat 11:00’de repesaj ve saat 12:00’da final maçlarıyla sona erecek. Karşılaşmalar TRT spordan canlı olarak yayınlanacak.