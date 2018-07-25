46. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası 3 Gün Sürecek

Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası Ekim ayında Macaristan’da düzenlenecek olan dünya şampiyonası öncesinde en önemli turnuva olma özelliği taşıyor.

46. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası 27-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Bahçelievler Belediyesi’nin sponsorluğunda Hasan Doğan Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Turnuvaya bir çok ülkeden Avrupa ve Dünya şampiyonu güreşcide katılacak.

Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası bu yıl 27-28-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Bahçelievler Belediyesi’nin sponsorluğunda Hasan Doğan Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Turnuvaya 21 ülkeden yaklaşık 300 güreşçinin katılımıyla cuma günü başlayacak.

Türkiye, turnuvada Yasemin Adar, Evin Demirhan, Buse Tosun, Süleyman Atlı, Selahattin Kılıçsallayan, Yakup Gör, Fatih Erdin, Rıza Yıldırım, Cengizhan Erdoğan, Selim Yaşar, Mustafa Kaya, Recep Topal, Ahmet Bilici, Hüseyin Civelek gibi Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmış güçlü isimler yer alacak.

Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası Ekim ayında Macaristan’da düzenlenecek olan dünya şampiyonası öncesinde en önemli turnuva olma özelliği taşırken turnuvada Avrupa ve Dünya şampiyonu bir çok güreşçi mindere çıkacak.