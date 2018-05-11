Meksika’da 10-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Muaythai Şampiyonası start alıyor. Milli Takım yaptığı kamp ve hazırlık çalışmalarının ardından şampiyona öncesi Meksika’ya gitti.

Muay Thai Milli Takımı’nın istikameti Meksika! Kafilemiz Dünya Muaythai Şampiyonası için Meksika’ya uçtu. Yoğun geçen çalışmaların ardından hedefini kürsüde zirveye dikti. Sporcularımız Altın için mücadele verecek ve adeta madalya için savaşacak.

Kafile başkanlığını Türkiye Muaythai Federasyon Başkan Vekili Hasan Yıldız, Teknik Asbaşkan Halil Demir, İdareci Federasyon Genel Sekreteri Korkmaz Atalay, Yürütme Kurulu Üyesi Mürsel Sevindik, Hakem Mustafa Öztürk, Doktor Murat Altay, Teknik Direktör Yılmaz Çeken, Teknik Kordinatör Hakan Şahade, Teknik kurul başkanı Yrd ve Milli Takım Antrenörü Göksel Cingöz, Milli Takım antrenörleri Burhan Çelik, Mustan Özkaran, Aptulkadir Öztük, Zülfükar Ali Öz, Mehmet Köktaş,

Büyük Erkeker 48 Kg Zübeyr Barın, 51 Ömer Şamil Çalhan, 54 Sercan Koç, 57 Fatih Değer, 60 Kg Kerem Dinçer, 63,5 Serdar Koç, 67 Furkan Semih Karabağ, 71 Yıldırım Oğuz, 75 Yahya Geylani, 81 Ali Doğan, 86 Serdar Yiğit Eroğlu, 91 Bektaş Emirhanoğlu, +91 Buğra Erdoğan, Büyük Bayanlar 48 Nazife Üzümcü, 51 Ezgi Hamal, 54 Güler Deniz Topuz, 57 Şevval Taşçar, 60 Nagihan Kalyoncu, 63.5 Kübra Akbulut, 67 Bediha Taçyıldız, 71 Tuğçe Akkuş,+75 Mesure Karadayı.

Muaythai Milli Takimımız Kura sonucunda 11 Mayıs ta yapılacak tartı sonrası ringe çıkacak.