Büyükler Karate Milli Takımı çiçeklerle karşılandı…

53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’ndan 10 madalya ile dönen Büyükler Karate Milli Takımımız, İstanbul’da çiçeklerle karşılandı.

Sırbistan’ın ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli organizasyonları arasında yer alan 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda üç altın, bir gümüş ve altı bronz madalya ile en fazla podyum gören ülke olan Büyükler Karate Milli Takımımız, İstanbul’da büyük bir coşkuyla karşılandı.

14 Mayıs Pazartesi günü öğlen saatlerinde yurda dönen Milli takımımız, Atatürk Havaalanı’nda pasaport kontrolünün ardından İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Ercan Gündoğu çiçeklerle karşılayarak kafilemize tebriklerini iletti.

Çıkışta ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkan Enver Yılmaz, Genel Sekreter Hakan Şahin, İBBSK Karate Branş Sorumlusu Önder Bezeş ile İBBSK Sportif İşler Müdürü İlkay Sağır ile sporcular ve aileleri, yurda dönen kafilemizi karşılayarak güzel temennilerini iletti.

İstanbul Karate İl Temsilciliği de sporcu ve antrenörler ile birlikte “Hoş Geldiniz Büyük Şampiyonlar” pankartı açtı.