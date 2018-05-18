Taekwondo Federasyonu’ndan Kamuoyuna Önemli Duyuru…

Taekwondo Federasyonu son günlerde sosyal medyada dolaşan Taekwondo sporcularına ait olduğu ve Taekwondo Federasyonunun faaliyetlerinde çekildiği iddia edilen fotoğraf ve haberlerle ile ilgili olarak kamuoyu bir açıklama yaptı.

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Son günlerde sosyal medyada dolaşan Taekwondo sporcularına ait olduğu ve Taekwondo Federasyonumuz faaliyetlerinde çekildiği iddia edilen fotoğraf ve haberlerle ile ilgili Federasyonumuza gelen ihbarlar üzerine konu Disiplin Kurulumuza 30 Nisan 2018 tarihinde “İdari Tedbir”li olarak sevk edilmiş; konu ile ilgili Bakanlığımız bilgilendirilmiş, Bakanlığımız tarafından müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmış, Teftiş Kurulu raporunu hazırlayarak Federasyonumuza gereği yapılmak üzere gönderilmiştir. Konuyla ilgili Türkiye Taekwondo Federasyonu Disiplin Kurulunca soruşturma devam etmektedir.

Yapılan araştırma ve inceleme neticesinde bahse konu olan olayın;

1. Federasyonumuz ve federasyonumuzun faaliyetleri ve milli takım kamplarıyla alakasının olmadığı, bu olayın kişilerin bir eylemi olduğu,

2. Olayda olduğu iddia edilen bayan sporcunun orda olmadığı, orada bulunanın kişinin sporcu dahi olmadığı,

3. Kamuoyunda kötü ve art niyetli yapılan bu haberlerin bütün Taekwondo camiasına zarar verdiği,

4. Taekwondo sporu ve Taekwondo sporcularına yönelik art niyetli yapılan bu haberlerin başarıdan başarıya koşan, geçtiğimiz hafta yapılan Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonasında takım halinde şampiyon olan Taekwondo milli takımlarımızın moral ve motivasyonunun bozulmasına sebep olacağı,

5. Bu haberlere yönelik haberlere ilişkin yayın yasağı alındığı bu sebeple yapılacak bütün haberlerin suç teşkil edeceği,

Federasyonumuz aleyhine yapılan asılsız bütün bu haberlere ilişkin Taekwondo Federasyonu olarak haberleri yayınlayan, yayan, haber yapan kişi ve kuruluşlarla ilgili cezai ve hukuki işlemler başlatılmış olup; Bundan sonra da bu işlemleri yapanlarla ilgili her türlü cezai ve hukuki işlemleri yapmaya devam edeceği,

Kamuoyu ve Büyük Taekwondo ailesine duyurulur.

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