Büyükelçi Ghi, “Türkiye Taekwondoda Dünyanın Sayılı Ülkelerinden Birisidir.”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Choi Hong-Ghi’yi ziyaret etti. Büyükelçi Ghi, Türkiye’nin taekwondoda Dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olduğunu ve bunu tüm ülkelerin kabul ettiğini söyledi.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen ve oldukça sıcak bir ortamda geçen görüşmede Büyükelçi Ghi, ilk olarak Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda alınan madalyalar nedeniyle Başkan Şahin’i kutladı. Büyükelçi Ghi, Türkiye’nin taekwondoda Dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olduğunu ve bunu tüm ülkelerin kabul ettiğini söyledi.

Büyükelçi Ghi, Kore ve Türkiye arasındaki tarihe dostluğa yaptığı çalışmalarla olumlu destek veren Metin Şahin’e teşekkür etti. Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun başta mültecilere yönelik yürüttüğü proje olmak üzere yürüttüğü projeleri yakından takip ettiğini belirten Büyükelçi Choi Hong-Ghi, bu projelere destek vermek istediklerini ve Türkiye Taekwondo Federasyonu ile ortak hareket etmek istediklerini dile getirdi.

Başkan Metin Şahin de, Büyükelçi Ghi’ye güzel sözlerinden ötürü teşekkür ederek, iki ülkenin önemli tarihi mirasa sahip olduklarını ve bu mirası zenginleştirmek adına ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Başkan Şahin, Kore Cumhuriyeti ile olan güçbirliğinin artararak süreceğini belirterek, iki tarafın ortak projelerde buluşacağını sözlerine ekledi.