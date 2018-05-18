Karatenin Şampiyonları TRT Spor’a Konuk Oldu!

Avrupa Şampiyonu olan Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu ve Burak Uygur, TRT Spor’da yayınlanan Spor Stüdyosu programına konuk oldu.

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde 10-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu ve Burak Uygur, TRT Spor’da canlı yayınlanan Spor Stüdyosu programında Mehmet Sevinç ve Ezgi Sütçü Ercan’ın konuğu oldu.

Burak Uygur, “Amacımız hayalimizi gerçeğe dönüştürmek.”

Programda başarılarının sırrını anlatan Milli karatecilerden Burak Uygur, kariyerinde bir ilki başardığını belirterek hem kumite 67 kiloda hem de takım kumite dalında altın madalya kazanmasının önemli bir adım olduğunu söyledi. Hedeflerinin olimpiyat oyunları olduğunu vurgulayan Burak Uygur, “Tokyo 2020 çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız hayalimizi gerçeğe dönüştürmek ama şu bir gerçek ki, olimpiyatlarda yarışmaktan ziyade katılmak, kota almak çok daha zor. Kota aldığımız takdirde ise madalya alacağımıza inanıyorum” dedi.

“Hakem, seyirci ya da başka bir etkenle uğraşarak müsabakaları kazanamayacağımızı biliyoruz”

Karateci bir aileden gelmesinin başarısında önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Uygur, müsabaka öncesi çantasını kendisinin taşımasının motivasyonunu olumlu yönde etkilediğini belirterek, “Türk karatesi, dünyada güçlü ve söz sahibi bir ülke. Hazırlıklarımızı çok ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Takım olarak profesyonelleştik. Dış faktörlerle ilgilenmemeyi öğrendik çünkü hakem, seyirci ya da başka bir etkenle uğraşarak müsabakaları kazanamayacağımızı biliyoruz” diye konuştu.

Serap Özçelik Arapoğlu, “Yoğun bir çalışma dönemine girdik.”

Büyükler kumite 50 kiloda kariyerinin dördüncü Avrupa Karate Şampiyonası altın madalyasını Sırbistan’da kazanan Serap Özçelik Arapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda yer alma hakkını elde ettikten sonra yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini söyledi.

“Sadece 2009 yılını boş geçmiştim. O yıl karamsarlığa kapıldım.”

13 yıldır Karate Milli Takımı’nda yer aldığını hatırlatan Milli karateci, “Neredeyse her yıl madalya kazandım. Sadece 2009 yılını boş geçmiştim. O yıl karamsarlığa kapıldım, “Acaba bir daha yapamayacak mıyım” diye düşünmüştüm. Ve şunu öğrendim ki, sporcunun bir kere dibi görmesi gerekiyor. Tekrar ziryeve çıkabilmesi için önemli” dedi.

Müsabakalara çıkarken bir toteminin olmadığını vurgulayan Serap, “Maçlara çıkarken dua ediyorum. Bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.