Fırat Arslan, Ganalı Isaac Paa Kwesi Ankrah ile Trabzon’da Ringe Çıkıyor

WBO Kıtalar Arası Altın Kemer mücadelesinde Fırat Arslan rakibi Ganalı Isaac Paa Kwesi Ankrah ile 19 Mayısta Trabzon’da ringe çıkıyor…

Fırat Arslan, WBO (Dünya Boks Organizasyonu) Kıtalar Arası Altın Kemeri için ringe çıkıyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleşecek olan maç, Trabzon’da oynanacak ve Arslan’ın rakibi ise Ganalı Isaac Paa Kwesi Ankrah olacak.

Rakibi hakkında açıklamada bulunan Fırat Arslan, her rakibi ciddiye aldığını vurguladı. Arslan, “Benim için basit rakip yoktur. Her rakip için iyi hazırlanırım, hiç bir boksörü hafife almam.” dedi. Hedefleri hakkında, “Benim hedefim dünya şampiyonluğudur. Bu maçı da bir basamak olarak görüyorum. Çok iyi bir hazırlık dönemi içindeyiz, antrenmanlarımız mükemmel yürüyor ve bu maçı kazanmak için olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.