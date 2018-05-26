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TKF Haziran Dönemi Dan Sınavları 1 Temmuz…

26 Mayıs 2018 Cumartesi, 20:25
Karate Dan Sinavi

Türkiye Karate Federasyonu Haziran Dönemi Dan Sınavları 1 Temmuz 2018 ve 8 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

1 Temmuz 2018 tarihinde sadece 2.3.4. Dan sınavları yapılacaktır. Bu tarihteki Sınavlar Talep Yoğunluğuna göre belirlenecek ilde yapılacaktır.

Dan Sınav Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar

Dan Sınav Yeri: Muhtelif

Dan Sınav Salonu: Muhtelif

Dan Sınavına Yönelik Eğitim Semineri: 30 Haziran 2018 Cumartesi  saat:11.00

Sınav Kayıt Saati: 01 Temmuz 2018 Pazar 09.00

Sınavı Yapılacak Stiller: Talep Yoğunluğuna Göre Belirlenecek

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