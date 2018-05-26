TKF Haziran Dönemi Dan Sınavları 1 Temmuz…

Türkiye Karate Federasyonu Haziran Dönemi Dan Sınavları 1 Temmuz 2018 ve 8 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

1 Temmuz 2018 tarihinde sadece 2.3.4. Dan sınavları yapılacaktır. Bu tarihteki Sınavlar Talep Yoğunluğuna göre belirlenecek ilde yapılacaktır.