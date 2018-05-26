TKF Haziran Dönemi Dan Sınavları 1 Temmuz…
26 Mayıs 2018 Cumartesi, 20:25
Türkiye Karate Federasyonu Haziran Dönemi Dan Sınavları 1 Temmuz 2018 ve 8 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacaktır.
1 Temmuz 2018 tarihinde sadece 2.3.4. Dan sınavları yapılacaktır. Bu tarihteki Sınavlar Talep Yoğunluğuna göre belirlenecek ilde yapılacaktır.
|Dan Sınav Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar
Dan Sınav Yeri: Muhtelif
Dan Sınav Salonu: Muhtelif
Dan Sınavına Yönelik Eğitim Semineri: 30 Haziran 2018 Cumartesi saat:11.00
Sınav Kayıt Saati: 01 Temmuz 2018 Pazar 09.00
Sınavı Yapılacak Stiller: Talep Yoğunluğuna Göre Belirlenecek