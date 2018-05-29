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Fırat Arslan, Almanya’nın Karlsruhe Kentinde Ringe Çıkıyor!

29 Mayıs 2018 Salı, 04:51
Arslan Almanya

Fırat Arslan, 16 Haziran Cumartesi akşamı Almanya’nın Karlsruhe kentinde bulunan 30 bin kişilik Wildparkstadion futbol sahasında dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan ringe çıkıyor. Almanya’da gerçekleşecek dev organizasyon bazı televizyon kanalları ile birçok ülkede de canlı olarak gösterilecek. Karşılaşmalarda birbirinden başarılı boksörler eldiven giyerken Arslan’nın rakibi Tanzanyalı Pascal Ndomba ile ringe çıkacak.

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