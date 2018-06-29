Türkiye Taekwondo Federasyonu 1. ve 5. Kademe Antrenör Kursu
Türkiye Taekwondo Federasyonu 1. ve 5. Kademe Antrenör Kursu ile ilgili bir duyuru yayınladı.
Federasyonumuz 2018 yılı faaliyet programında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu 10-21 Temmuz 2018 tarihleri arasında, 5. Kademe Teknik Direktör Kursu ise 10-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.
Kursun kaydı E-Devlet üzerinden yapılmakta olup; başvuru ve kurs ücreti ödeme tarihi 04 TEMMUZ 2018’de sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular E-Devlet Sistemi üzerinden kabul edilmediği için kursa katılım mümkün olmayacaktır.
Ayrıca E-Devlet üzerinden başvurusu ile birlikte ödemesini yapan kursiyerler tüm evraklarını Federasyonumuza en geç 04 Temmuz 2018 tarihine kadar kargo ile göndermeleri gerekmektedir.
Önemle duyurulur.
Kaynak: TTF