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Türkiye Taekwondo Federasyonu 1. ve 5. Kademe Antrenör Kursu

29 Haziran 2018 Cuma, 03:28
Turkiye Taekwondo Federasyonu 2 Kadame Antrenor

Türkiye Taekwondo Federasyonu 1. ve 5. Kademe Antrenör Kursu ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Federasyonumuz 2018 yılı faaliyet programında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu 10-21 Temmuz 2018 tarihleri arasında, 5. Kademe Teknik Direktör Kursu ise 10-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.

Kursun kaydı E-Devlet üzerinden yapılmakta olup; başvuru ve kurs ücreti ödeme  tarihi 04 TEMMUZ 2018’de sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular E-Devlet Sistemi üzerinden kabul edilmediği için kursa katılım mümkün olmayacaktır. 

Ayrıca E-Devlet üzerinden başvurusu ile birlikte ödemesini yapan kursiyerler tüm evraklarını Federasyonumuza en geç 04 Temmuz 2018 tarihine kadar kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Kaynak: TTF

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