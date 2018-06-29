Türkiye Taekwondo Federasyonu 1. ve 5. Kademe Antrenör Kursu ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Federasyonumuz 2018 yılı faaliyet programında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu 10-21 Temmuz 2018 tarihleri arasında, 5. Kademe Teknik Direktör Kursu ise 10-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.

Kursun kaydı E-Devlet üzerinden yapılmakta olup; başvuru ve kurs ücreti ödeme tarihi 04 TEMMUZ 2018’de sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular E-Devlet Sistemi üzerinden kabul edilmediği için kursa katılım mümkün olmayacaktır.

Ayrıca E-Devlet üzerinden başvurusu ile birlikte ödemesini yapan kursiyerler tüm evraklarını Federasyonumuza en geç 04 Temmuz 2018 tarihine kadar kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Kaynak: TTF