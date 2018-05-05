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8. Uluslararası Aikido Festivali Ankara’da

05 Mayıs 2018 Cumartesi, 18:30
Festivalson[1]

Avrasya Aikido Organizasyonu (AAO) yıl içerisinde, sporcularının ve eğitmenlerinin gelişimlerine katkıda bulunabilmek amacı ile çeşitli illerde yurt içinden ve yurt dışından bir çok sporcunun katıldığı seminerler düzenlemektedir. Bu kapsamda her yıl Mayıs ayında Uluslararası Aikido Festivali  organize edilmektedir.

09-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 8. festivale, 20 ülkeden 300 eğitmen ve öğrencinin katılımı beklenmektedir. Festival kapsamında Türkiye’den ve diğer misafir ülkelerden katılan ekiplerin gösterileri, eğitmen dersleri ve ileri derece sınavları yapılacaktır.

AAO tarafından ilki Mayıs 2011’de düzenlenen festivale 10 ülkeden 332 sporcu katılmıştır.

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