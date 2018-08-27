Uluslararası Karadeniz Ülkeleri Muaythai Kupası’nda 42 madalya

Avrupa Muaythai federasyonu (EMF) faaliyet programın da yer alan Karadeniz Ülkeleri Kupası 22-27 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlendi.

Uluslararası Karadeniz Ülkeleri Kupası’na Minik, Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde 40 Sporcu, 6 Antrenör, 1 Teknik direktör 2 spor elemanı olmak üzere toplam 49 kişiden oluşan kafilemiz, ilk defa katılmış oldu.

Kupaya Ukrayna, Belarus, Moldova, USA, Letonya, Türkiye , Almanya ve Gürcistan oluşan 8 ülke ve 285 sporcu katıldı. Şampiyonada Türk Milli Takımımız 18 Altın, 16 Gümüş, 8 Bronz toplamda 42 madalya alarak takım halinde 8 ülke arasında 2. oldu.

Muaythai Milli Takımlar Teknik Direktörü Yılmaz Çeken turnuva sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Bu organizasyona katılmamızı sağlayan başta spor bakanlığımıza, federasyon başkanımız sayın Halil Durna’ya, As başkanımız sayın Hasan Yıldız’a ve tüm yönetim kurulumuza tesekkürlerimizi sunarız. Madalya kazanan ve ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek için bütün gücüyle mücadele veren sporcu kardeşlerimi tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Ayrıca şampiyona boyunca emeklerini esirgemeyen bütün emektar milli takım antrenör arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar başarılarının devamını dilerim.” dedi.