ABD Boks Gecesinde Lemieux vs Stevens

Boks heyecanı devam ediyor. ABD Boks Gecesi, 12 Mart Pazar 06.00’da şampiyonların mücadelesine sahne olacak.

Gecenin ana maçında IBF Federasyonunda Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk Kemerini Gennady Golovkin’e kaybeden David Lemieux, WBC Kıtalararası Orta Sıklet Şampiyonluk Maçında Curtis Stevens ile karşı karşıya gelecek. David Lemieux, Dünya Şampiyonluk Maçına tekrar çıkabilmek için son maçlarda sergilediği etkili performanslarla adından sıkça söz ettiren Curtis Stevens engelini aşmaya çalışacak.

Dev organizasyonda Boks severler Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Kübalı boksör Yuriorkis Gamboa’yı da izleme fırsatı bulacak. İki ayrı sıklet ve üç ayrı federasyonda Dünya Şampiyonlukları bulunan Gamboa’nın rakibi ise Nikaragualı Rene Alvarado olacak.

ABD Boks Gecesi 12 Mart Pazar saat 06.00’da canlı yayınla TV8,5’dan yayınlanacak.