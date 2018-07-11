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Adem Kılıçcı, “Olimpiyatlara Gidecek Sporcu Yetiştireceğim.”

Adem Kılıççı, Survivor’un ardından Yankı Alper’in YouTube’da yayınlanan sohbet programına konuk oldu. Kılıçcı’nın olimpiyat tutkusu açığa çıktı!

11 Temmuz 2018 Çarşamba, 21:34
Kilicci Olimpiyat

Survivor şampiyonlarının kazandıkları para genelde merak konusu olmuştur. Adem Kılıççı ne kadar kazandı, parayla neler yapacak, işte bunların cevabı;

Adem Sampiyon SoylesiSon şampiyon Adem Kılıçcı, internet üzerinden yayınlanan bir sohbet programında soruları cevapladı. Kılıççı kazandığı paranın yarısını bağışlayacağını ifade ederken diğer kısmıyla ise salon açacağını dile getirdi.

Survivor’dan 500 bin TL’lik büyük ödülü kazanan Kılıççı yarışmanın ardından Yankı Alper’in YouTube’da yayınlanan sohbet programına konuk oldu. Kılıçcı, “Survivor”dan kazandığı para ödülünü ne için kullanacağı sorusuna yarsını bağışladıktan sonra, “Kalanıyla kendime salon açacağım ve orada olimpiyatlara gidecek sporcular yetiştiereceğim” dedi.

Adem Kılıçcı survivor

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