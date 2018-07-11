Adem Kılıçcı, “Olimpiyatlara Gidecek Sporcu Yetiştireceğim.”

Survivor şampiyonlarının kazandıkları para genelde merak konusu olmuştur. Adem Kılıççı ne kadar kazandı, parayla neler yapacak, işte bunların cevabı;

Son şampiyon Adem Kılıçcı, internet üzerinden yayınlanan bir sohbet programında soruları cevapladı. Kılıççı kazandığı paranın yarısını bağışlayacağını ifade ederken diğer kısmıyla ise salon açacağını dile getirdi.

Survivor’dan 500 bin TL’lik büyük ödülü kazanan Kılıççı yarışmanın ardından Yankı Alper’in YouTube’da yayınlanan sohbet programına konuk oldu. Kılıçcı, “Survivor”dan kazandığı para ödülünü ne için kullanacağı sorusuna yarsını bağışladıktan sonra, “Kalanıyla kendime salon açacağım ve orada olimpiyatlara gidecek sporcular yetiştiereceğim” dedi.