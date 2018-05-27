sosyal medyada biz

Ana Sayfa   >   Gündem   >   Adriana Lima Boks Yapıyor, İnstagram’dan Paylaştı

Adriana Lima Boks Yapıyor, İnstagram’dan Paylaştı

27 Mayıs 2018 Pazar, 17:34
Adriana Lima

Kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan yazar Metin Hara ile birlikteliği ile şu aralar magazin gündeminde sıkça gördüğümüz dünyaca ünlü model Adriana Lima, boks yaparken çekilen görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Formunu korumak için boks sporu ile ilgilendiği bilinen Adriana Lima, spordan sonra yüzündeki teri silerek takipçilerine gösterdi ve bu halini Instagram hikayesinde paylaşırken ”The sweat is real.(Gerçek ter)” notunu ekledi.

 

adriana lima Boks yapıyor

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki yazıyı okuyun:
Avrupa Wushu
17. Avrupa Wushu Şampiyonası’nda Madalya Rekoru

1454794701875[1]
Adem Kılıççı rakibinin dişliği çıkınca dövüşmeyi bırakıyor

Kapat