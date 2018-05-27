Adriana Lima Boks Yapıyor, İnstagram’dan Paylaştı

Kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan yazar Metin Hara ile birlikteliği ile şu aralar magazin gündeminde sıkça gördüğümüz dünyaca ünlü model Adriana Lima, boks yaparken çekilen görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Formunu korumak için boks sporu ile ilgilendiği bilinen Adriana Lima, spordan sonra yüzündeki teri silerek takipçilerine gösterdi ve bu halini Instagram hikayesinde paylaşırken ”The sweat is real.(Gerçek ter)” notunu ekledi.