WT’nin 2018 gala programı Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentinde gerçekleşti. Yılın teknik direktörü seçilen Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, “Bu ödülü tüm taekwondo camiamıza armağan ediyorum” dedi.

Gecede yılın en prestijli ödülüne layık görülen Ali Şahin, “Ülkemizi her platformda en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Katıldığımız her şampiyonada düzenli olarak kürsüde yer alıyoruz. Bu emeklerimizin karşılığında böylesine değerli bir ödüle layık görülmek gurur verici. Bu başarı tüm ekibimizin başarısıdır. Nihai hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ülkemize en iyi sonuçları kazandırmak. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Bu ödülü tüm taekwondo camiamıza armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.