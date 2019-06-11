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Altınoluk’ta Tai Chi Resitali! 

12 Haziran 2019 Çarşamba, 00:36
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11 Haziran Çevre Koruma Haftası, Altınoluk’ta Tai Chi Resitali ile başladı. Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden gösterileri Altınoluk sakinleri keyifle izledi.

Bugün başlayan 11 Haziran Çevre Koruma Haftası, Altınoluk Meydanı’nda Tai Chi gösterileriyle başladı. Akşam 19 ‘da başlayan gösteriler çevre halkı tarafından ilgiyle izlendi.

Gösteriler yazarımız Mehmet Nesimi Yılmaz’ın önderliğinde Altınoluk TAİ CHİ severler grubu tarafından sunuldu. Grubun sunumunda TAİ CHİ ve TAİ CHİ FAN (yelpaze) sanatına ait çalışmalar sergilendi.

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Fotolar: Şener Polat.

altinoluk mehmet nesimi yilmaz Tai chi yelpaze

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