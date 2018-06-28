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Anthony Joshua kemerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

28 Haziran 2018 Perşembe, 00:26
Anthony Joshua

Povetkin’in teklifini sürekli erteleyen İngiliz boksör Anthony Joshua’ya, WBA yönetiminden ultimatom.

Anthony Joshua

Anthony Joshua kazandığı kemeleri ile.

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, WBA (Dünya Boks Birliği) kemerini Povetkin’in teklifini reddettiği için kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

WBA yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kendisine meydan okuyan Alexander Povetkin’in maç teklifini kabul etmesi için İngiliz boksöre çarşamba akşamına kadar süre verildiği kaydedildi.

Joshua, rakibiyle maçı ayarlayamaması halinde WBA ağır sıklet kemerini kaybedecek.

Aynı zamanda IBF ve WBO ağır sıklet boks şampiyonluğu kemerlerinin de sahibi olan Joshua, koleksiyonundaki tek eksik parça olan WBC kemerini de almak için Deontay Wilder ile karşılaşmanın planlarını yapıyordu. Fakat iki boksörün temsilcileri belli bir tarih üzerinde henüz anlaşma sağlayamamıştı.

Joshua nakavt ustası

Kariyerinde şimdiye kadar 21 kez ringe çıkan 28 yaşındaki boksör, 20’si nakavtla olmak üzere bu karşılaşmaların tamamından galip ayrıldı.

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Anthony Joshua kaybetme kemer tehlikesi

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