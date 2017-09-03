Anthony Joshua’nın Yol Haritası!

İngiliz WBA ve IBF dünya ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua’nın Klitschko’nun emekliliğini açıklamasıyla rövanş planı ortadan kalkınca şampiyona rakip belirleme çalışmaları devam ediyor.

Anthony Joshua’nın 28 Ekim’de kemerlerini ünlü Bulgar boksör Kubrat Pulev’e karşı koruma beklenirken rakipten olumsuz cevap çıktı! Pulev’in süreyi kısa bulması ve maça hazırlanamayacak olması nedeniyle havada kaldı.

Öte yandan boks otoritelerinin ortak görüşü, Joshua ve ABD’li WBC dünya şampiyonu Deontay Wilder ile ringe çıkarak WBC, WBA ve IBF kemerlerini birleştirmesi yönünde kamuoyu oluştu. WBC başkanı Mauricio Suleiman, konuyla ilgili bir açıklama yapan Joshua ve Wilder’ın örnek birer boksör olduklarını ve ringde karşı karşıya gelmelerini istediklerini belirtti. Her iki boksöründe kemerlerini koruması durumunda en uygun tarihin 2018’in ilk yarısı olduğuna dikkat çekiliyor.