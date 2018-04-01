Antrenman Sonrasına Dikkat!

Antrenman sonrası yapacağınız ilk şey kas yıkımını durdurmak ve protein sentezini başlatarak kas inşasını aktif hale getirmek için hızlı sindirilen karbonhidrat ve hızlı sindirilen protein almak olmalıdır.

Hızlı Sindirilen Karbonhidrat olarak Doğal %100 ilave Şekersiz Üzüm Suyu veya bir adet orta boy Muz tercih edebilirsiniz.

Jelibon gibi içi Katkı Maddeleriyle Dolu Zararlı bir Ürünü Vücuduna Sokmanın pek bir Manası yok.

Protein Tozu içtikten 30 dakika-1 saat sonra ana öğününüzü yemelisiniz.