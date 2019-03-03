Asiye Özlem Şahin, 16 Mart’ta Essen’de Şampiyonluk Maçına Çıkıyor.

Almanya’da yaşamını sürdüren Türk kadın boksör Asiye Özlem Şahin 16 Mart’ta Essen’de şampiyonluk için ringe çıkıyor. Boksörümüz Fransız dünya şampiyonu Anne Sophie Da Costa’ya karşı mücadele verecek. Sayılı günler kala yapacağı maç öncesi kampa giren sporcumuz tüm hızıyla idmanlara devam ediyor.

Özlem Şahin, kamp öncesi Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Şener Cebeci’yi ziyaret ederek moral depoladı. Şahin’e işadamı Dr. Erdal Osmançelebioğlu ve antrenörü Sebastian Tlatlik de eşlik etti. Sporcumuz kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldı.

Boksörümüz Asiye Özlem Şahin 16 Martta Essen’de Fransız dünya şampiyonu Anne Sophie Da Costa’yla yapacağı maç için Essen’de kalarak maça hazırlanıyor. Sportpark am Hallo’daki kazanarak şampiyonluğa devam etmek isteyen Şahin, vatandaşlarımızı maça bekliyor.

Öte yandan boksörümüz Asiye Özlem Şahin, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Antrenörüm Sebastian Tlatlik ve değerli arkadaşım işadamı sayın Dr.Erdal Osmancelebioglu ile birlikte T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci’yi ziyaret ettik. Bu güzel muhabbet dolu davetinden dolayı teşekkür ederiz.” dedi.