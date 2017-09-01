Asya Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları Türkmenistan’da başlıyor

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat 5’ci Asya Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları’na (AIMAG 2017) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yarışma 17 Eylül’de açılış töreni ile başlayacak. Etkinlikte Asya ve Okyanusya Ulusal Olimpiyat komitelerine üye 65 ülke temsil edilecek.

Oyunlar, Aşkabat merkezinde inşa edilen dev Olimpiyat Kompleksi’nde gerçekleşecek.

15 yarışma salonu ve 30 farklı bölümden oluşan dev kompleks misafirlerini ağırlamak için hazır. Yeni stadyum, olimpiyat köyü ve tesislerin maliyeti toplam 5 milyar doları buldu.

Dovlet Annayev Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : “Şu anda Olimpiyat Köyü’ndeki tüm mekanlar, 5’ci Asya Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları için tamamen hazır. Bu organizasyona toplam 65 delegasyon katılacak. Etkinliğe 6 bin sporcu, antrenör ve teknik heyetin katılması bekleniyor”

Açılış töreninin yapılacağı Olimpiyat Stadı’nda inşaat çalışmaları bitmiş durumda.

45 bin kapasiteli stadyumu benzerlerinden ayıran eşsiz bir tasarımı var.

Yarışmaların sembollerinden biri olarak seçilen büyük bir at başı stadyumun tepesini süslüyor.

At başı heykeli 40 metre boyu ile dünyanın en büyük at heykeli olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Ahal Teke atları Türkmenistan’da kültür mirası olarak kabul ediliyor.

Maksat Nazarov, AIMAG Seromoni yetkilisi: “17 Eylül için misafirlerimize büyük bir sürpriz hazırlandık. Son Olimpiyatlar ve Asya oyunlarında sergilenen performansın çok daha üstüne çıkacağız.”

Üniforma tasarım ve dikim atölyeleri yüksek tempoda çalışıyor.Resmi katılımcılar, teknik heyet ve gönüllüler için toplamda 10 bin üniforma hazırlanıyor. Tasarımda Türkmen geleneksel motifleri dikkat çekiyor.

Hojoguly Allov, AIMAG resmi üniforma sorumlusu : “Her renk ayrı bir anlam taşıyor: örneğin sarı rengi Karakum çölünün kumlarını temsil ediyor, mor rengi olgunlaşmış inciri, kırmızı rengi ulusal ipek kumaşımızı ve benim üzerimde gördüğünüz mavi rengi ise Hazar Deniz’ini temsil ediyor.”

Fagilya Zaripova binicilik sporunun önemli bir dalı olan engel atlama yarışmasına hazırlanıyor. Zaripova, Türkmenistan’ın gururu ve simgesi olan Ahal Teke atı ile yarışacak.

Ahal Teke atı 3000 yıl evvel insanlar tarafından ilk evcilleştirilmiş olan at türü olarak biliniyor. Orta Asya’da Türk halkları arasında oldukça yaygın olan bu atlar eğitim gösterilerinde diğer at türlerinin zorlandığı hareketleri kolayca başarıyor.

Fagilya Zaripova, binicilik engel atlama yarışmacısı: “Bu sporda en zor şey heyecanını yenmektir. Emin olun, eğer şüpheye kapılırsanız at bunu hemen hisseder. O yüzden başaracağımı ve kazanacağımdan yüzde yüz emin olmalıyım. Yarışa başlamadan önce hep bunu düşünüyorum.”

Oyunların başlamasına günler kala sporcular kampa alınıyor.

Organizatörlere göre bu oyunların en önemli amaçlarından biri de sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek.

Bu konuda 20 yaşındaki Hacı Murat’ın hikayesi güzel bir örnek teşkil ediyor. Ağabeyleri onu kick boks ile tanıştırdı ve şimdi ülkesini temsil ederek ailesinin gurur kaynağı oldu.

Haci Murat Geldimammedov, Türkmenistan için yarışan Kick bokscu : “Bütün ailem ve arkadaşlarım bana destek vermek için Olimpiyat kompleksinde olacak ve bu benim için çok önemlidir.”

Uliana Nazarova, Türkmenistan için yarışan Ju-jitsu dövüşçüsü :“Oyunların başlamasını dört gözle bekliyoruz. Müsabakalardan güzel sonuçlar almayı hedefliyoruz.’‘

Asya Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları’na ev sahipliği yapan ilk Orta Asya ülkesi olmaya hazırlanan Aşkabat bölgedeki ülkeler için ilham kaynağı olmayı hedefliyor.

Kaynak: Euronews