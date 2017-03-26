Atakan Aslan ‘SÖZ’ aldı! Bir Özel Kuvvet Timi’nin hikayesinin anlatıldığı ve hazırlıkları 1 yıldır süren diziye ‘Avatar’ olarak bilinen Atakan Arslan da dahil oldu.

Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi SÖZ’ün oyuncu kadrosuna ‘Avatar Atakan’ olarak bilinen Atakan Arslan da dahil oldu. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı başrolünde başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı, bir Özel Kuvvet Timi’nin hikayesinin anlatıldığı dizide seyirci karşısna çıkıyor. Atakan Arslan, dizide ‘Geveze’ lakaplı Tim Komutan Yardımcısı Üsteğmen Zafer Yaman karakterini oynuyor.

Hazırlıkları 1 yıldır süren dizinin çekimleri yaklaşık 2 aydır devam ediyor. ‘SÖZ’ ün kadrosuna dahil olan Arslan, oynadığı ‘Geveze’ karakteriyle ağır silahlar ve yakın dövüş uzmanı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Rolünde hiç konuşmadığı için komutanı tarafından kendisine ‘Geveze’ lakabı takılan Üsteğmen Zafer Yaman’ın sıklıkla kullandığı iki kalıp cümlede “mutabıkız” ya da “mutabık değiliz” ifadesini sarf eder. Timin en çalışkanı olan ‘Geveze’ sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar. Dövüş sporlarının her türlüsünü yapmıştır ve o tam bir spor delisidir. Şaka yapmayı, kendisine şaka yapılmasını da sevmez ve kendi halindedir.