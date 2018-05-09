Profesyonel boksta ülkemizi başarıyla temsil eden Avni Yıldırım, WBC Süper Orta Sıklet maçında Ryan Ford ile kemer koruma maçına çıkacak.

Avni Yıldırım, 12 Mayıs’ta Ryan Ford karşısında ringe çıkıyor. Yıldırım, bu karşılaşma ile birlikte son iki maçta aldığı galibiyet serisini devam ettirmek ve sıralamada yerini yükseltmek istiyor.

Boksörümüz 1.82 boyunda ve Super middleweight kategorisinde dövüşüyor. Rayn Ford karşısında tecrübeli duran Avni’den galibiyet bekleniyor. İdmanlarına devam sporcumuz maç hazırlıklarından biri için geçtiğimiz haftalarda Los Angeles’a gidip Canelo Alvarez ile sparring yaptı.

Avni Yıldırım, Chris Eubank Jr’a nakavt olduktan sonra çıktığı 2 maçı da kazanmayı bildi. Rakibi 36 yaşındaki Kanadalı dövüşçü, Ryan Ford, profesyonel boks kariyerinde 16 maça çıktı, 14 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Ford, kariyerine 14-0 ile başladı fakat son iki maçından mağlup ayrıldı.

Dev maç 12 Mayıs’ta canlı yayınla S Sport TV ve S Sport Youtube kanalından izlenebilecek.