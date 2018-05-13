Avni Yıldırım Çarptı, Ryan Ford Çöktü!

Profesyonel boksta ülkemizi başarıyla temsil eden Avni Yıldırım, WBC Süper Orta Sıklet maçında Ryan Ford ile kemer koruma maçına çıktı. Yıldırım hem kemer korudu hemde üst sıralar için tırmanışa geçti.

Avni Yıldırım, 12 Mayıs akşamı Ryan Ford karşısında ringe çıktı. Yıldırım, bu karşılaşma ile birlikte son iki maçta aldığı galibiyet serisini devam ettirerek sıralamada yerini yükseltti. 12 raund sonunda maçı alan Avni Yıldırım büyük sevinç yaşattı.