Avni Yıldırım, Eylül 15’de Muck ile Almanya’da Maça Çıkıyor..

Avni Yıldırım WBC uluslararası şampiyonluk kemerini korumak için rakibi Lolenga Mock ile 15 Eylül’de Almanya’da ringe çıkacak.

Bu sefer Avni’nin rakibi Danimarkali 46 yaşındakı boksor Lolenga Mock! Geçtiğimiz aylarda Ryan ford’u puanla mağlup eden böksörümüz, rakibi Lolenga Mock ile 15 Eylül’de Almanya’da yeni bir maça çıkacak.

Ocak ayında Dmitrii Chudinov’u yenerek büyük iz bırakan Mock, son 11 maçınıda galibiyetle kapamayı bildi. Mock Danimarka’da yaşıyor ve aldığı 42 galibiyetin 13’ünü nakavtlarla kazanmayı başardı. Gerçekte güçlü bir rakip olmasına rağmen Mock’un 14 yenilgisi bulunuyor.

Avni Yıldırım’ın hedefi bir yanda WBC uluslararası şampiyonluk kemerini korumak, diğer yandan bu yeni dönemde ciddi rakiplerle karşı karşıya gelmek olacak.