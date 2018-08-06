Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda 13 madalya
İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Milli güreşçilerimiz toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Milli sporcularımız, 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen organizasyon boyunca başarılı bir performans ortaya koyarken şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya ile tamamladı.
Şampiyonada madalya kazanan sporcularımız şöyle;
Serbest Stil
Altın madalya: Arif Özen, Ramazan Sarı
Gümüş Madalya: Feyzullah Aktürk
Bronz Madalya: Erhan Yaylacı, Oktay Güngör
Kadınlar
Altın Madalya: Zeynep Yetgil
Gümüş Madalya: Aynur Erge, Ayşegül Özbeğe
Bronz Madalya: Eda Tekin, Kadriye Aksoy, Aslı Demir
Grekoromen Stil
Bronz madalya: İsmail Gün, Cihat Liman
Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan Milli güreşçiler için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu’nun tebrik mesajı şöyle;
“İtalya’da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan milli sporcularımız, organizasyon boyunca bizleri gururlandıran derecelere imza attı. Şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanarak tamamlayan milli güreşçilerimizin bu değerli başarıları sık sık tekrarlamalarını temenni ediyorum. Sporcu kardeşlerimize gelecek organizasyonlarda da başarılar diliyor, kariyerleri boyunca Ay-Yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum.”