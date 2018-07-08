Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda ‘Çek’ Değil Madalya!

Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentinde 29 Haziran 2018’de başlayan ve 07 Temmuz 2018 tarihinde sona eren Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda Milli Takım tarihi başarılarından birine imza attı. Türkiye takım halinde genel klasmanda 29 ülkenin katıldığı Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda ikincisi oldu.

2018 YILI AVRUPA MUAYTHAI ŞAMPİYONASI; BÜYÜK ERKELERDE COMPETETİVE KATEGORİDE; 5 ALTIN, 3 GÜMÜŞ, 2 BRONZ, TOPLAM 10 MADALYA İLE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU.

BÜYÜKLER BAY BAYANLAR ELİTE KATEGORİDE; 1. ALTIN, 5 GÜMÜŞ, 5 BRONZ TOPLAM 11. MADALYA İLE EN FAZLA MADALYA ALAN 3. ÜLKE OLDU.

AYRICA; TÜRKİYE MUAYTHAI MİLLİ TAKIMI’’ 2018 AVRUPA ŞAMPİYONASINDA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN VE MADALYA ALAN BAŞARILI TAKIMI ÖDÜLÜ ALDI.

Türkiye Muaythai Milli Takımı Rusya’dan sonra genel klasmada 2. olurken 6 Altın, 8 Gümüş ve 7 Bronz, toplamda 21 Madalya kazandı. Takımımız Büyükler Bay ve Bayanlar Elite Kategoride bugüne kadar alınmamış 11 Madalya alarak tarihi başarı elde etti. Şampiyonaya 29 Ülkeden 456 Sporcunun katılırken Milli Takım Kafilemiz 9 Bayan olmak üzere toplam 32 sporcu ile katıldı.

Büyük Erkeler Elite Kategoride +91 Kg. Buğra Tugay Erdoğan, Büyük Erkeler Competetive kategoride 54 Kg. Hazar Yıldız, 60 Kg. İzzettin Altınsöz, 81 Kg. Remzi Akgül, 86 Kg. Cengaver Talyan Kemik, 91 Kg. Rıfat Kaya, Avrupa Şampiyonu ve altın madalya olan sporcularımız oldular.

Büyük Erkeler Elite Kategoride; 81 Kg Ali Doğan, 48 Kg. Sefa Kısacık, Büyük Bayanlar Elite Kategori 67 Kg. Bediha Taçyıldız, +75 Kg. Mensure Karadayı, Büyük Erkekler Competitive Kategori; 51 Kg. Mehmet Alkayış, 63,5 Kg. Zafer Şayık, +91 Kg. Hasan Eripek, Üst Genç Erkek Kategori 60 Kg. Mehmet Tecir, Avrupa 2.si olarak gümüş madalya alan sporcular oldular.

Büyük Erkeler Elite Kategoride; 51 Kg. Şeyh Şamil Ömer Çalhan, 54 Kg. Mehmet Cihan Çeken, 60 Kg. Yahya Gökalp, Büyük Bayanlar Elite Kategori; 63,5 Kg. Beyzanur Karatepe, 71 Kg. Öznur Caner, Büyük Erkekler Competitive Kategori; 67 Kg. Onur Şeker, 71 Kg. Arif Adil Güler Avrupa 3.sü olarak bronz madalya alan sporcularımız oldular.