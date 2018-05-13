Bakan Osman Aşkın Bak, Milli Karatecileri Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde düzenlenen 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın üçüncü gününde madalyalara ambargo koyan milli karatecilerimizi kutladı.

Sırbistan’da devam eden Avrupa şampiyonasının üçüncü gününde mücadele eden milli sporcularımızdan Burak Uygur ile Serap Özçelik Arapoğlu altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Ali Sofuoğlu gümüş madalya ile kürsünün ikinci basamağında yer alırken Dilara Eltemur, Tuba Yenen Yakan, Merve Çoban ve Ugur Aktas da bronz madalya elde eden isimler oldu. Başarılı sporcuları tebrik eden Bakan Osman Aşkın Bak, şunları söyledi:

“Son yıllarda sergilediği performans ile dünya spor kamoyunda adından sıkça söz ettiren milli karatecilerimiz, Sırbistan’da düzenlenen 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın üçüncü gününde de İstiklal Marşımızı okutarak ve Türk Bayrağı’nı göndere çektirerek bizlere yine büyük mutluluk yaşattı. Altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Serap Özçelik ile Burak Uygur’u, gümüş madalyalı Ali Sofuoğlu’nu ve bronz madalyaya uzanan Dilara Eltemur, Tuba Yenen Yakan, Merve Çoban, Uğur Aktaş kardeşlerimi cani gönülden kutluyorum. Böylesi önemli bir başarıda emeği geçen antrenörlerimize, teknik heyete, federasyonu yönetimine ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum.”