Bakan Osman Aşkın Bak’tan Muaythai Milli Takımı’na Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Meksika’da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Meksika Cancun kentinde düzenlenen Büyükler Bay ve Bayanlar Dünya Muaythai Şampiyonası’nda 1’i altın, 1’i gümüş ve 10’u bronz olmak üzere 12 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Uluslar arası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum”