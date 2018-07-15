Başkan Aydın, “Güreşin tekrarlanması söz konusu değil.”

Recep Kara’ın resmi itirazı üzerine hakemler hakkında soruşturma başlattıklarını ifade eden Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, müsabakayı yöneten hakem ile kuledeki hakemi görevden aldıklarını belirterek bundan sonra görev yapmayacaklarını ifade etti.

Gelişmelerden sonra hakemlerden bir komisyon kurulacak ve oyun tekrar izlenecek. Karar Recep Kara’nın lehine olduğu takdirde hakemlere ceza verilecek.

Diğer yandan Başkan Musa Aydın, “Güreşin tekrarlanması ise söz konusu değil” dedi.

Güreş karşılaşmasının ardından Recep Kara gazetecilere yaptığı açıklamada, hakkında verilen kararın haksız ve yanlı olduğunu ve bir daha Kırkpınar’a gelmeyeceğini söyledi. Tarihi karar şok etti.