Karate camiası, Türkiye Karate Federasyonu tarafından her yıl geleneksel hale gelen İstanbul iftarında bir araya geldi. Başkan Esat Delihasan, “Bizler branşını seven, onu yüceltmeye çalışan insanlarız. Sevginin olduğu yerde mutluluk, mutluluğun olduğu yerde de başarı olur.” dedi.

İftar programının ardından bir konuşma yapan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, göreve geldikleri günden itibaren camianın birlikte olmasına özen gösterdiklerini, geleneksel hale gelen iftar sofralarının da Türk karatesinin birlikteliğinin en güzel örneği olduğunu söyledi.

Türk karatesinin dünyada ve Avrupa’da söz sahibi olmasının bu ailenin bir eseri olduğunu vurgulayan Başkan Esat Delihasan, “Bizler branşını seven, onu yüceltmeye çalışan insanlarız. Şu an itibarıyla geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Başarı olmak kadar başarılı grafiğimizi korumak da çok önemli. Bizlerde bu azim ve inanç olduktan sonra başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Çünkü sevginin olduğu yerde mutluluk, mutluluğun olduğu yerde de başarı olur” ifadelerini kullandı.

2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kapsamında yoğun ve yorucu bir dönemde olduklarını hatırlatan Başkan Esat Delihasan, “Sadece işine odaklanan bir ekibimiz ve Milli sporcularımız var. Çıktığımız bu yolda onlara olan desteğimizi her fırsatta göstermeye, hissettirmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki ülkemizin bizden beklediği olimpiyat madalyalarını kazanacak ve bayrağımızı dalgalandıracaklar” diye konuştu.