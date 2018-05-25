Başkan Metin Şahin, Para-Taekwondo Milli Takım Kafilesini Kutladı

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Asya Açık Para-Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele eden ve 4 madalya ile tamamlayan milli takım ve kafilesini kutladı.

Başkan Şahin, “Bilindiği gibi Para-taekwondo 2020 yılında ilk kez Paralimpik Oyunlar içinde yer alacak. Biz de buraya katılım ve ülkemize madalya kazandırma yolunda çalışıyoruz. Sporcularımızı kendi kıta şampiyonalarımızın yanı sıra diğer kıtaların şampiyonalarında düzenlenen şampiyonalara da sokarak hem tecrübe hem puan kazanmalarını sağlıyoruz. Engelli taekwondocularımız da onlara verdiğimiz emeğin karşılığını veriyorlar. Vietnam’da mücadele eden sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.