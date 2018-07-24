Başkan Metin Şahin’den Mesut Özil Açıklaması

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin’den Mesut Özil açıklası!

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı. Özil’in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman spor basınında deprem etkisi yarattı.

Dünya kamuoyunda ise peşpeşe açıklamalar geliyor!

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin’de bir açıklama yaparak Türk asıllı futbolcuya destek verdi:

“Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz. Aslolan ve Almanların hazmedemediği; Mesut Özil’in bir Türk olması ve dik durması. 82 milyon tek yürek gönül sınırlarımızı açtık sana.”



Taekwondo Federasyonu Başkanı

Doç. Dr. Metin Şahin